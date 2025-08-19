Tras la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno, productores de San José confían en volver a trabajar sus tierras expropiadas.

Los productores de Rincón del Pino, en San José, cuyas tierras fueron expropiadas para la construcción del proyecto Neptuno, aguardan definiciones sobre su futuro luego de que el gobierno anunciara que la obra quedaba sin efecto. La alternativa será la construcción de una nueva planta en Aguas Corrientes, Canelones.

De acuerdo a lo informado, los productores no realizaron gestiones formales para volver a explotar esas tierras y, por ahora, se mantienen a la espera de lo que resuelva el Parlamento tras la interpelación que se avecina y de la actuación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

La expropiación de los predios había generado malestar entre los vecinos y propietarios, quienes reclamaron en su momento que se les brindaran garantías en caso de que el proyecto no prosperara. Ahora, tras la cancelación, la expectativa está puesta en que esas tierras puedan ser devueltas a sus dueños originales.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que el nuevo plan en Canelones busca asegurar el abastecimiento de agua con una solución técnica más adecuada y con menor nivel de controversia.

