Vecino denunció haber perdido dinero en dólares en la mencionada estada

Un hombre mayor de edad denunció en Seccional 6ta. haber sido víctima de una estafa mediante redes sociales, según informó en las últimas horas la Jefatura de Policía de San José.

El parte oficial detalla: “Una persona mayor de edad denunció en Seccional 6ta. haber sido víctima de estafa el día 15 de agosto del corriente, tras haberse comunicado mediante llamada de WhatsApp con una supuesta automotora de la ciudad de Florida para concretar la compra de un vehículo. Al llegar a un acuerdo, la víctima realizó el depósito de una suma de dinero en dólares sin poder contactarse nuevamente con los supuestos vendedores, logrando comunicarse a posterior con representantes de la automotora quienes le indican que se trataría de una estafa. El hecho es investigado.”

La maniobra deja en evidencia cómo delincuentes aprovechan redes sociales para engañar a potenciales compradores mediante identidades falsas, ofreciendo productos inexistentes y solicitando transferencias de dinero por adelantado. El caso se encuentra bajo investigación policial.