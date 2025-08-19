Destacó que le trasladó la inquietud al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez

El municipio de Ciudad del Plata, a través de su alcalde Richard Mariani, informó el pasado lunes, que se «está trabajando para lograr la instalación de un Juzgado Letrado y una Fiscalía en la ciudad«.

El planteo fue elevado a Presidencia de la República, a través del secretario Alejandro Sánchez, y también a la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

«Es una lucha histórica de toda la comunidad de Ciudad del Plata, de muchos años, de diferentes actores, la demanda que hemos recogido, era que por primera vez se tiene que instalar un Juzgado Letrado y obviamente la Fiscalía, hicimos llegarle a Presidencia de la República, al secretario Alejandro Sánchez, solicitándole una reunión«.