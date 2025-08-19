Afirmó en la discusión sobre la moción que tenía como protagonista la oficina electoral de Ciudad del Plata

En la sesión de la Junta Departamental de San José, del pasado lunes 18, se presentó una moción urgente por parte de ediles del Frente Amplio: «Preocupación ante la resolución de la Junta Electoral de San José al no respaldar que se instale una oficina de dicho organismo en Ciudad del Plata» la misma fue firmada por Ruben Villafán, Roberto Cabral y Germán González.

Germán González, manifestó que «no podemos prohibir a ciudadanos que nos votaron, que tengan el derecho de tener cerca de donde viven una oficina para sacar la credencial«.

Solicitó que se le agregara a la moción del Partido Nacional, que cuando se conozca el «acto administrativo» que solicitaba Camy, se convoque a una sesión extraordinaria «para discutir el tema, porque sé que el PN no va a votar el derecho de que los ciudadanos de Ciudad del Plata tengan una oficina cerca de donde viven, es así, no lo van a votar«.

Por último, recalcó que «no podemos obligar a instalar una oficina, eso lo tenemos claro, pero tenemos que respaldar a los vecinos y a la sociedad civil«.

La sesión continuó con más oradores, más idas y vueltas, hasta que cerca de las 2 y 30 de la mañana, se votaron las dos mociones presentadas previamente, con leves modificaciones, donde la primera moción (FA) obtuvo 14 en 29 votos, siendo rechazada. Mientras que la segunda moción (PN), obtuvo 17 en 29, siendo aprobada por mayoría.

Cabe resaltar que en la votación de la primera moción (FA), Fernando Choca y Antonella Hornos, ediles del Partido Nacional, y de la agrupación «Otra Mirada», votaron en favor de la misma, así como la presentada por su fuerza política.