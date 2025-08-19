El ministro de Ambiente aseguró que impulsar las obras en Casupá implicará “un ahorro significativo de recursos y dinero”.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó en la interpelación de este martes que la cancelación del proyecto Neptuno fue “la mejor decisión” que tomó el gobierno con respecto a la iniciativa que pretendía construir una planta potabilizadora en Arazatí de suministro de agua para el área metropolitana, informó Montevideo Portal.

“Creemos que hemos dado mucha información, como se reclamaba, pero sobre todo ratificamos y comprobamos con numerosos argumentos que la decisión adoptada por el gobierno es la mejor para el país, para la población, y lo hacemos con un ahorro significativo de recursos y dinero para el Estado”, manifestó el jerarca en conferencia de prensa tras más de nueve horas de comparecencia.

Ortuño compareció ante la Cámara de Diputados junto con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en la jornada de este martes, para explicar por qué se dejó de lado la iniciativa propuesta por el anterior gobierno.

La cartera que dirige Ortuño propuso, en contraposición, la construcción de la represa de Casupá, que utilizará agua de la cuenca del río Santa Lucía y busca producir 900.000 metros cúbicos de agua potable.

Así, el ministro, durante la interpelación, subrayó que la iniciativa de esta administración “no solo asegura el abastecimiento de agua potable, [sino que] evita que se repitan situaciones de falta de agua potable —como las vividas durante la última crisis y sequía en 2023—, asegurando las reservas de agua”.

“Además, estaremos realizando un paquete de obras muy significativo, históricas para lo que es la inversión de agua potable en el país”, añadió a continuación.

De esta manera, el secretario de Estado aseguró que, con todos estos elementos, se está cumpliendo con un compromiso de gobierno “establecido con la ciudadanía”.