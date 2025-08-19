El accidente ocurrió en la zona de Puntas de Cañada Grande. El conductor resultó politraumatizado y con fractura en una pierna.

En horas de la madrugada del 16 de agosto, un hombre protagonizó un siniestro de tránsito en Ruta 3 km 87, en la zona de Puntas de Cañada Grande, San José. El vehículo en el que circulaba volcó y quedó con sus ruedas hacia arriba.

Al lugar concurrieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (URP), quienes encontraron al conductor consciente, pero atrapado en el interior del auto. Según se pudo establecer, el vehículo se desplazaba de norte a sur y al llegar a la rotonda impactó contra la misma, desviándose hacia la cuneta.

Personal del Destacamento de Bomberos de San José trabajó en la remoción del automóvil para rescatar al ocupante, que fue asistido por una unidad de UDEMM. El médico certificó de forma verbal que presentaba politraumatismos y fractura en el miembro inferior derecho.

El hombre fue trasladado a la Asociación Médica de San José (AMSJ), donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado clínicamente estable, bajo observación.

Posteriormente se le realizó la prueba de espirometría, la cual superó el límite permitido por la legislación vigente, confirmando consumo de alcohol al momento del accidente.