Fue una definición «insensible» e «irresponsable» por parte de la cooperativa, afirmó el sindicalista Enrique Méndez.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, anunció el cierre inmediato y definitivo de la planta 14 de la empresa, ubicada en Rivera, a partir del miércoles 20 de agosto. Fernández destacó la importancia de la votación por unanimidad de la asamblea de productores de la empresa láctea.

«La decisión no es la que nosotros pregonamos desde un principio. Nosotros anunciamos en mayo la voluntad la cerrar la planta a partir de octubre», indicó Fernández, con la intención de abrir un proceso de discusión con el sindicato y las autoridades de gobierno.

Recordó que la última propuesta contenía una cláusula para dejar en suspenso por 15 días el cierre de la planta para lograr medidas de ahorro y mayor eficiencia, «siempre en el entendido que la planta se iba a cerrar».

Fernández afirmó que ese panorama llevó a que la asamblea de productores evaluara que no tenía mucho sentido continuar con el diálogo con la planta abierta. «Nosotros no queremos dejar de rehenes a los funcionarios de la planta», indicó. Los trabajadores irán a seguro de paro. El presidente de la cooperativa adelantó que ahora vendrá un proceso de diálogo con el sindicato para buscar una salida para los 21 funcionarios, algunos de los cuales se cambiarán de planta.

El presidente de Conaprole recordó que la situación de la planta de Rivera se venía discutiendo desde la pandemia con el sindicato y que perdía productividad año a año, alcanzando una caída de 57% en los últimos cinco años. «Hoy, la planta ya llegó a niveles de elaboración de leche diaria que no justifican el mantenimiento de una planta abierta«, enfatizó.

Fernández aseguró que Conaprole está «sana y saludable» y que la cooperativa «tiene como fin pagar el mejor precio de leche al productor», ya que «si no hay leche, no hay industria», subrayó.

ASAMBLEA

La Asamblea de Productores de Conaprole resolvió por unanimidad el cierre inmediato y definitivo de la planta 14 de Rivera.





En un comunicado, afirma que se mantuvo la cantidad de funcionarios y los aumentos salariales, pese a la pérdida de productores y que desde hace tres años cobran el mismo precio por la leche.

Los productores consideran «muy injusto y totalmente irracional las acciones tomadas por la dirigencia sindical» y hacen un llamado a la reflexión sobre «la destrucción de valor y el atentado contra la producción nacional».

El dirigente del sindicato de Conaprole, Enrique Méndez, lamentó la decisión de la empresa de proceder al cierre inmediato y definitivo de la planta de Rivera.

Para el gremialista, fue una definición «insensible» e «irresponsable» por parte de la cooperativa. Además, rechazó la decisión de Conaprole de cerrar la última planta ubicada al norte del río Negro.

Méndez destacó la «salud importante» de la empresa en relación al aspecto financiero y reclamó por parte de la cooperativa de un mayor compromiso con la sociedad uruguaya. «En un departamento que cuenta con el 49,21% de informalidad, desempleo y subempleo, lejos la necesidad es que tomen definiciones de estas características e insensibles con las propias familias vinculadas a la planta directa e indirectamente», remarcó.

Desde el sindicato, Méndez adelantó que desde el sur del país no realizarán las tareas que hacían los trabajadores de la planta de Rivera. «La distribución que se realiza desde la planta de Rivera para el norte del país nosotros no la vamos a estar realizando», aseguró. La distribución afectará los departamentos de Rivera, Artigas, Tacuarembó, Salto y Paysandú.

La dirección del sindicato de Conaprole se reunirá este miércoles se evaluará los pasos a seguir y no descarta ninguna medida. Además, se convocará de forma grave y urgente a la dirección de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) que también analizará los despidos antisindicales, según entienden, en la empresa Claldy.

Méndez indicó que desde el gremio realizaron planteos para generar mayor rentabilidad en la planta de Rivera de hasta 300.000 dólares anuales y gestiones con autoridades del gobierno con el objetivo de fomentar la producción en el departamento. / Fuente: Subrayado