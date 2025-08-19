Tras el cruce de posturas, se aprobó la moción del Partido Nacional con 17 en 29 votos

En la sesión de la Junta Departamental de San José, del pasado lunes 18, se presentó una moción urgente por parte de ediles del Frente Amplio: «Preocupación ante la resolución de la Junta Electoral de San José al no respaldar que se instale una oficina de dicho organismo en Ciudad del Plata» la misma fue firmada por Ruben Villafán, Roberto Cabral y Germán González.

El edil mocionante, Ruben Villafán (FA), destacó que a raíz de «una resolución que salió en la prensa» sobre la negativa de la Junta Electoral de San José a instalar una oficina electoral en Ciudad del Plata, suscitó «la preocupación» por el tema. En ese marco, repasó diferentes hechos a lo largo de los años, que han actuado sobre esta necesidad que el actual alcalde del municipio, reclama.

Villafán dijo que «hace más de 20 años que está esta promesa«, por esto, le parece de orden «que este cuerpo tenga la responsabilidad de enviar una nota a la Corte Electoral, planteándole la necesidad de que necesitamos una mesa permanente, hasta que se haga el Centro Cívico«.

El edil nacionalista Aparicio Camy, apuntó a que se le proporcionara el «acto administrativo» con el que los ediles mocionantes «parten de la base» para hacer este reclamo. Apuntó que hablar de un «trascendido de prensa» le parecía «poco serio«.

A esto, le siguió una intervención del edil Daniel Blanco (FA) quien manifestó que «hubo un error de procedimiento ya que la Junta Electoral no tiene iniciativa sobre el tema«. Camy, respondió a Blanco, argumentando que: «Evidentemente hubo un error en la redacción de la moción, no tendría competencia la Junta Electoral de San José, para manifestarse sobre el tema que preocupa, y entiendo que tampoco la Junta Departamental de San José«.

Se votó un cuarto intermedio, y a la vuelta, llegaron dos mociones, las cuales una apuntaba a manifestar el «interés» por la concreción de una oficina electoral en Ciudad del Plata, presentada por el Frente Amplio. La otra, apuntaba a que había «falta de información oficial» sobre el tema en cuestión, a la vez que se «manifiesta el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica«, presentada por el Partido Nacional.

El tema fue discutido hasta las 2 de la mañana, con diferentes oradores, que manifestaban posturas divergentes, tanto así, que se vivió un momento tenso entre el edil Federico De Groote (PN) y el edil Germán González (FA).

Germán González, manifestó que «no podemos prohibir a ciudadanos que nos votaron, que tengan el derecho de tener cerca de donde viven una oficina para sacar la credencial«.

Agregó que votaría las dos mociones presentadas, solicitando que se le agregara a la moción del Partido Nacional, que cuando se conozca el «acto administrativo» que solicitaba Camy, se convoque a una sesión extraordinaria «para discutir el tema, porque sé que el PN no va a votar el derecho de que los ciudadanos de Ciudad del Plata tengan una oficina cerca de donde viven, es así, no lo van a votar«.

Por último, recalcó que «no podemos obligar a instalar una oficina, eso lo tenemos claro, pero tenemos que respaldar a los vecinos y a la sociedad civil«.

Aparicio Camy, nuevamente tomó la palabra, y marcó: «La moción habla de una preocupación por una resolución que sigue sin aparecer, que nos llevó a votar la urgencia de esta moción. Hasta el momento, no tenemos constancia de que haya una manifestación de voluntad, de no respaldar la instalación de la oficina en Ciudad del Plata«.

Respecto a la moción presentada por el Frente Amplio, señaló que «es un mamarracho«, argumentó que desconocía la autoridad del Gobierno Departamental de San José, debido a que esa propuesta señalaba que el municipio se ocuparía de los «trámites» de esa oficina electoral.

Por otra parte, cerró su oratoria, con la siguiente reflexión: «Yo los invito a todos los miembros de la Junta, a que le preguntemos a los vecinos de Ciudad del Plata, si necesitan más una oficina electoral o una agencia del BROU para cobrar el salario, o si precisan la oficina o un hospital, para que nazcan los niños. Me pregunto si hay todas las especialidades medicas en las policlínicas de Ciudad del Plata, me pregunto si hay saneamiento, antes que la oficina electoral que por lo general uno va una vez en la vida. Con la mano en el corazón, ¿es más importante una oficina electoral, o todas las demás cosas que acabo de enumerar?«.

En medio de la discusión y previo a un cuarto intermedio que iría concluyendo la discusión del tema, Mario Guerra (PN) protagonizó un particular momento en la sesión.

La sesión continuó con más oradores, más idas y vueltas, hasta que cerca de las 2 y 30 de la mañana, se votaron las dos mociones presentadas previamente, con leves modificaciones, donde la primera moción (FA) obtuvo 14 en 29 votos, siendo rechazada. Mientras que la segunda moción (PN), obtuvo 17 en 29, siendo aprobada por mayoría.

El texto de la moción aprobada, es el siguiente: «Frente a la falta de información oficial, y existiendo una notoria imposibilidad para discutir el tema, es que la Junta Departamental queda a la espera de la misma. Por otra parte, se mantiene el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica, como ser: Hospital, banco, agua, saneamiento, fiscalía, juzgado letrado, centros educativos, entre otros«.