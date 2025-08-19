El ministro de Trabajo manifestó sorpresa por la decisión de la cooperativa y aseguró que en la negociación “las posiciones no estaban tan radicalizadas”

Juan Castillo aseguró tras la comunicación de la cooperativa, que “no es la mejor de las noticias”.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, se refirió al anuncio del cierre definitivo de la planta 14 de Conaprole en Rivera, una resolución que tomó por sorpresa a las autoridades laborales.

“Nosotros pensamos hasta ayer que veníamos avanzando, las posiciones no estaban tan radicalizadas de ninguna de las dos partes como habían estado algunas semanas atrás, pero hoy la resolución de los productores lo que hace es adelantar una estrategia que había definido, que era cerrar definitivamente la usina 14 de Rivera”, señaló Castillo en conferencia de prensa.

El jerarca admitió que “no es la mejor de las noticias porque después el eje de los titulares mañana cambia. Hoy hay una resolución empresarial”.

En cuanto al papel de la cartera, Castillo aclaró: “Veníamos tomando el tiempo que necesitan los sectores sociales porque el Ministerio de Trabajo no inventa los conflictos. El Ministerio de Trabajo no decreta la finalización de un conflicto. Son los sectores sociales o los empleadores o los trabajadores los que toman las decisiones”.

Sobre la intervención del Estado, el ministro enfatizó: “Nuestro rol es tratar de conciliar entre las partes, de generar un ámbito de negociación y trabajar en ello ayudándolo a resolverlo”.