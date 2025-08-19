El hecho fue el momento más álgido de la sesión

En la madrugada de este martes cuando se discutía en la Junta, acerca de la instalación de una oficina electoral en Ciudad del Plata, el Legislativo vivió el momento más álgido de la noche.

El mismo ocurrió cuando Federico De Groote (PN) le dijo a Germán González (FA) que se callara la boca: “Nos faltó el respeto como Partido Nacional y eso no se lo voy a tolerar”, afirmó el edil.

Por otra parte, González negó las afirmaciones que De Groote le adjudicaba a su persona.