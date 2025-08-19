Un hombre de 84 años murió tras ser lanzado al río en Ruta 11, km 83

En las últimas horas la Jefatura de Policía de San José emitió el parte oficial sobre el violento hecho ocurrido ayer en la zona del puente nuevo sobre el Río Santa Lucía, en Ruta 11, km 83, donde un hombre fue visto arrojando a otra persona al agua.

De acuerdo al comunicado: “Se recibió comunicación en la tarde de ayer en el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) informándose que a la altura de Ruta 11, km 83, zona del puente nuevo sobre el Río Santa Lucía, un hombre fue visto arrastrando a una persona y posteriormente arrojándola sobre sus aguas, dándose a la fuga corriendo hacia el monte”.

Al arribo de la Policía, se constató la presencia de un cuerpo en el agua a unos 50 metros del lugar, que correspondía a un hombre de 84 años de edad.

Según informó la Jefatura, una persona fue detenida por la Policía de Canelones que “coincidía con la descripción aportada por un testigo del hecho, quien además al momento de ser detenido corría sobre el puente”.

En la escena trabajaron efectivos de Policía Científica y Bomberos de Santa Lucía, mientras que la Fiscal Letrada de 2° Turno tomó intervención directa en las actuaciones, que continúan a cargo del Área de Investigaciones de Zona I de la Jefatura de San José. El detenido permanece a disposición de la Justicia.