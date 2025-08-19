Un hombre de 31 años fue detenido como presunto autor del homicidio de un anciano de 84 años

La noche del lunes se registró un homicidio en la zona limítrofe entre San José y Santa Lucía, que terminó con un hombre de 84 años muerto y un sospechoso de 31 años detenido.

El hecho salió a la luz gracias a un testigo que se encontraba corriendo por la ruta 11, quien relató que observó una situación extraña: “Vi a una persona que arrastraba algo y, unos metros más adelante, me di cuenta de que se trataba de otra persona”.

De inmediato, el testigo decidió llamar al 911 y permanecer en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

Al arribar, la Policía constató la presencia del cuerpo del anciano y procedió a la detención del sospechoso, quien fue trasladado a disposición de la Fiscalía de San José.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia analiza las circunstancias en que ocurrió el crimen y la posible relación entre la víctima y el detenido.