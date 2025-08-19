Camy cuestionó la moción presentada por el FA y destacó prioridades en Ciudad del Plata

En la sesión de la Junta Departamental de San José, del pasado lunes 18, se presentó una moción urgente por parte de ediles del Frente Amplio: «Preocupación ante la resolución de la Junta Electoral de San José al no respaldar que se instale una oficina de dicho organismo en Ciudad del Plata» la misma fue firmada por Ruben Villafán, Roberto Cabral y Germán González.

El edil nacionalista Aparicio Camy, apuntó a que se le proporcionara el «acto administrativo» con el que los ediles mocionantes «parten de la base» para hacer este reclamo. Apuntó que hablar de un «trascendido de prensa» le parecía «poco serio«.

A esto, le siguió una intervención del edil Daniel Blanco (FA) quien manifestó que «hubo un error de procedimiento ya que la Junta Electoral no tiene iniciativa sobre el tema«. Camy, respondió a Blanco, argumentando que: «Evidentemente hubo un error en la redacción de la moción, no tendría competencia la Junta Electoral de San José, para manifestarse sobre el tema que preocupa, y entiendo que tampoco la Junta Departamental de San José«.

Se votó un cuarto intermedio, y a la vuelta, llegaron dos mociones, las cuales una apuntaba a manifestar el «interés» por la concreción de una oficina electoral en Ciudad del Plata, presentada por el Frente Amplio. La otra, apuntaba a que había «falta de información oficial» sobre el tema en cuestión, a la vez que se «manifiesta el compromiso para que Ciudad del Plata acceda a servicios públicos de necesidad básica«, presentada por el Partido Nacional.

Más tarde, Camy nuevamente tomó la palabra, y marcó: «La moción habla de una preocupación por una resolución que sigue sin aparecer, que nos llevó a votar la urgencia de esta moción. Hasta el momento, no tenemos constancia de que haya una manifestación de voluntad, de no respaldar la instalación de la oficina en Ciudad del Plata«.

Respecto a la moción presentada por el Frente Amplio, señaló que «es un mamarracho«, argumentó que desconocía la autoridad del Gobierno Departamental de San José, debido a que esa propuesta señalaba que el municipio se ocuparía de los «trámites» de esa oficina electoral.

Por otra parte, cerró su oratoria, con la siguiente reflexión: «Yo los invito a todos los miembros de la Junta, a que le preguntemos a los vecinos de Ciudad del Plata, si necesitan más una oficina electoral o una agencia del BROU para cobrar el salario, o si precisan la oficina o un hospital, para que nazcan los niños. Me pregunto si hay todas las especialidades medicas en las policlínicas de Ciudad del Plata, me pregunto si hay saneamiento, antes que la oficina electoral que por lo general uno va una vez en la vida. Con la mano en el corazón, ¿es más importante una oficina electoral, o todas las demás cosas que acabo de enumerar?«.

La sesión continuó con más oradores, más idas y vueltas, hasta que cerca de las 2 y 30 de la mañana, se votaron las dos mociones presentadas previamente, con leves modificaciones, donde la primera moción (FA) obtuvo 14 en 29 votos, siendo rechazada. Mientras que la segunda moción (PN), obtuvo 17 en 29, siendo aprobada por mayoría.