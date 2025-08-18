El lunes 18 de agosto comienzan las inscripciones al programa “Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación” en San José, destinado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica

La Intendencia de San José brindó todos los detalles sobre el inicio del programa “Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación” (ex Oportunidad Laboral), que abrirá su período de inscripciones este lunes 18 de agosto y se extenderá hasta el 25 del mismo mes.

Según informó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), las inscripciones se realizan a través del sitio oficial www.gub.uy/uruguay-impulsa. La selección de participantes será mediante un sorteo unificado que otorgará 5.500 cupos a nivel nacional.

En el caso de San José, la Intendencia informó que las personas que tengan dificultades para completar el formulario online podrán acercarse, desde el lunes 18, al edificio central, las oficinas administrativas y los municipios, donde se brindará apoyo y orientación.

El programa busca generar oportunidades laborales temporales y capacitación para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, consolidándose como una herramienta de apoyo e inclusión en todo el país.