Karina Felice participó en un programa de Canal 4 con un ushanka que llevaba la insignia comunista, lo que generó críticas desde la oposición

La directora de Huertas del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Karina Felice, generó controversia tras aparecer en el programa televisivo “De la tierra al plato”, conducido por Hugo Soca en Canal 4, luciendo un ushanka, el tradicional gorro ruso, con la insignia comunista de la extinta Unión Soviética (URSS).

La participación, que se emitió en la noche del sábado, fue grabada en instalaciones del propio Inisa y rápidamente motivó reacciones en el ámbito político. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, publicó en redes sociales una captura de la transmisión con el comentario: “La Directora de Huertas del @Inisa_Oficial, quien trata con adolescentes que cumplen penas, aparece en un programa televisivo en instalaciones del INISA con una ushanka (gorro ruso) con el símbolo comunista de la URSS”.

El hecho generó críticas de la oposición, que cuestionaron la pertinencia de que una jerarca de un organismo del Estado exhibiera un símbolo político e ideológico en un programa de alcance nacional.

Hasta el momento, Felice no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica ni ha realizado declaraciones oficiales. Desde el oficialismo, algunos referentes consideraron el episodio como un gesto sin mayor relevancia, mientras que desde filas opositoras se señaló que la situación “amerita explicaciones” por parte de la institución.

Fuente: Montevideo Portal