Sucedió en la tarde del pasado domingo

En la tarde de la pasada jornada, personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) de Libertad, que se encontraba realizando patrullaje en Ruta 1, km. 41, avistó varias bolsas conteniendo limones junto a una camioneta estacionada.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “al notar la presencia policial un hombre intentó darse a la fuga, lográndose detenerlo; en paralelo al accionar policial desde adentro de un predio salió otro hombre, también mayor de edad, quien manifestó ser el dueño de la camioneta, reconociendo a los actuantes su participación en el hurto de limones”.

La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso que ambos permanezcan detenidos y fijó audiencia para el día de hoy.