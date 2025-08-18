La delegación celeste ocupa el 15º lugar en el medallero con una de oro, tres de plata y tres de bronce. Atletas de atletismo, vóley playa, hockey, gimnasia y canotaje se preparan para competir por nuevas preseas

Uruguay atraviesa una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde al cabo de la primera semana de competencia ya conquistó una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce, lo que lo ubica en la 15ª posición del medallero general.

El principal protagonista hasta el momento ha sido Luciano García, quien se coronó campeón en el single masculino de remo, logrando el único oro para la delegación.

En cuanto a las preseas de plata, correspondieron a Ciro Pérez en ciclismo de ruta, María Sara Grippoli en taekwondo hasta 49 kilos y al equipo de rugby seven. Los bronces fueron obtenidos por Angelina Solari en natación (100 metros libres), Cloe Callorda en single femenino de remo y Matías López en taekwondo hasta 68 kilos.

Lo que viene

La segunda semana promete grandes desafíos y la posibilidad de seguir sumando preseas. Hoy se pondrá en marcha el atletismo, donde Manuela Rotundo es candidata al podio en lanzamiento de jabalina, y Gonzalo Gervasini disputará la final de 5.000 metros.

En vóley playa, la dupla Mikhail Cuadrado – Luciano Fernández debutará ante Canadá, mientras que el handball masculino buscará recuperarse tras la derrota inicial frente a Paraguay.

El martes será un día clave: el hockey femenino jugará por el bronce ante Chile, mientras que la gimnasia artística y el canotaje tendrán su estreno. Además, se presentarán los pesistas, la natación artística y el golf femenino.

El cierre de la semana incluirá las competencias de karate, patín artístico y pruebas en equipo de canotaje, con la ilusión de seguir engrosando el medallero celeste.

Uruguay ya superó las expectativas iniciales con siete medallas en la primera semana y mantiene viva la ilusión de seguir escalando posiciones en Asunción.

