La organización emitió un comunicado por “la alarmante escalada de inseguridad”. “Esta situación se ha vuelto una normalidad”, manifestó.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se refirió a las crecientes denuncias por abigeato en el último tiempo, que provocaron un comunicado de la Federación Rural al respecto, informó Montevideo Portal.

“Nos vemos preocupados por la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir, particularmente en el medio rural, por el aumento de los casos de abigeato y los ataques recurrentes de jaurías de perros a las majadas ovinas”, publicó la asociación.

“Esta situación se ha vuelto una normalidad y un total desánimo para poder desarrollar la vida de las personas de bien”, resaltó.

“La batalla no está perdida, pero exige medidas concretas y lineamientos claros a nivel país”, agregó.

Comunicado sobre Seguridad Rural. — Federación Rural (@federacionrural) August 12, 2025

En tal sentido, en declaraciones a Telenoche (Canal 4), Fratti opinó que “nunca paró el abigeato”. “Una cosa es que no se denuncie y que no aparezca, y otra [es que haya parado]”. En tal sentido, señaló que desde el ministerio se está “trabajando para que la seguridad rural vuelva a la Policía”. “En el período pasado, la directora de seguridad rural era una funcionaria del Ministerio, y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, agregó.

En esta línea, sostuvo que los efectivos policiales están de acuerdo, no así “las altas jerarquías”. “Nos han dicho los mandos medios que están dispuestos a asumir ello y que el Ministerio sea un apoyo”, aclaró.

