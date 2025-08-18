Destacó que lo esperable era «acompañar un proceso, que desde lo político, hubiera sido lo más fácil»

En entrevista con San José Ahora, Sebastián Ferrero, ex secretario general de la Intendencia, y actual edil del Partido Nacional por la Lista 33, explicó los motivos que lo alejaron políticamente de Bentaberri, de cara a las pasadas Elecciones Departamentales.

En ese marco, destacó: «Mi conducta con Ana fue de absoluta lealtad a la administración. Entendimos que era el momento de cambiar, siendo que no era posible hacerlo desde el statu quo. Eso pesó también para intentar una alternativa«. Señaló que lo que se esperaba de él, era que acompañara la estructura de Bentaberri, catalogando esta, como la opción «más fácil«.

«Yo tengo aprecio por Ana, mi punto de vista distinto, fue con determinados roles de mucha gente, que está hace muchos años, que nosotros entendíamos que era necesario oxigenar, para que nuevos cuadros políticos puedan hacer el acompañamiento, que en realidad, lo estoy viendo en este Gobierno«.

El dirigente nacionalista evaluó su paso por la secretaría general de la Intendencia de San José, que hoy encabeza Leonardo Giménez: «Siento que yo podía haber dado mucho más. En realidad los cargos no son importantes por sí, los cargos se hacen, en la medida de que los principales decisores lo habiliten«. Señaló que con la intendenta de San José «le faltaron minutos en cancha juntos» para potenciar lo antes mencionado.

Finalmente, aseguró sentirse dolido de no acompañar a la en ese entonces, candidata nacionalista: «Lo que más me dolió fue no acompañarla a ella«.