El cofundador de Sui Generis volvió al emblemático teatro josefino después de 50 años y recibió un reconocimiento especial de la comuna.

La Intendencia de San José rindió homenaje al músico argentino Nito Mestre, cofundador junto a Charly García del legendario dúo Sui Generis, quien se presentó el pasado sábado 16 de agosto en el Teatro Macció con un espectáculo único y exclusivo.

El concierto marcó un regreso histórico después de cinco décadas, en el que Mestre interpretó las canciones más recordadas de Sui Generis, emocionando a un público que colmó la sala. La comuna josefina entregó un reconocimiento al artista en agradecimiento por su aporte a la música y por su visita al departamento.

Durante el show, Mestre repasó clásicos que marcaron generaciones, en un encuentro íntimo y cargado de nostalgia, donde cada tema fue acompañado por coros del público. El evento fue destacado por la Intendencia como parte de la apuesta a la cultura y a la presencia de artistas de relevancia internacional en el Teatro Macció.

El homenaje a Nito Mestre se inscribe en la agenda cultural 2025 de San José, que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y figuras emblemáticas de la música regional.