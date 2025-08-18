Se prevé que la tendencia siga en aumento.

La presencia de perros sueltos en calles, rutas y paseos públicos de San José preocupa a peatones y conductores —en especial motociclistas— que ven en ellos un riesgo latente. Los ataques de estos animales, además de provocar heridas, pueden derivar en accidentes con consecuencias graves. El director departamental de Salud, licenciado Javier Bentancor, advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, 2025 cerrará con más notificaciones por mordeduras que el año anterior.

En diálogo con San José Ahora, Bentancor explicó que la Dirección Departamental de Salud cuenta con una referente epidemiológica encargada de recibir y procesar las notificaciones obligatorias que realizan los prestadores de salud públicos y privados. “Hay un grupo de enfermedades o eventos que tienen 48 horas para notificarse y otros que tienen un plazo de hasta siete días”, detalló.

A partir de esos reportes, que se consolidan en tablas semanales y se envían también al boletín epidemiológico nacional, se observa una tendencia preocupante. “En lo que hace a mordeduras de perros en el pasado se registraron 161. En lo que vamos del año, este es un corte a julio, llevamos 118 ya. Podríamos llegar a pensar, si nos vamos a términos biostatísticos, que la tendencia va a ser que este año vamos a registrar más eventos notificados”, advirtió.

Bentancor aclaró que estos números corresponden a casos formalmente notificados, y que existe un subregistro: “De repente hay personas mordidas que les pareció que era menor, que en su casa se lavaron con agua y jabón, que entendió no necesario ir a un prestador de salud, por lo tanto el prestador no lo captó para cargarlo y notificarlo al sistema de notificación que se llama Divisa”.

El director coincidió en que también pueden existir otros casos no registrados, lo que podría elevar aún más la magnitud real del problema.