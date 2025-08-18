El hecho se registró este lunes y el presunto autor ya fue detenido.

“En las últimas horas se registró un trágico episodio en el puente Carretero Nuevo, sobre el río Santa Lucía, en jurisdicción de Pedro Dorlado (San José)”, informó FM Ideal.

“Allí fue hallado sin vida un hombre de entre 65 y 70 años, debajo del puente. Según la información primaria aportada por la Jefatura de Policía de Canelones, la víctima habría sido arrojada por otro individuo, ya identificado y detenido por personal de PADO Canelones, con apoyo de la Seccional 2ª.

De acuerdo a las primeras hipótesis, ambos habrían mantenido un encuentro previo y tras una discusión, se produjo el desenlace fatal.

Las autoridades de Canelones y San José continúan trabajando en el caso, del cual se brindará información oficial en las próximas horas”, concluye el reporte de la emisora santalucense.