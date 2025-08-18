Un hombre debió ser rescatado por Bomberos luego de volcar con su auto en el kilómetro 87 de la Ruta 3, a la altura de Juan Soler. Se constató que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Un siniestro de tránsito ocurrió en la madrugada del pasado 16 de agosto en la localidad de Juan Soler, cuando un automóvil que circulaba por Ruta 11, en sentido norte a sur, colisionó contra la rotonda ubicada en el kilómetro 87 y terminó volcado en la cuneta.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) de San José, quienes constataron que el vehículo se encontraba con las ruedas hacia arriba y que el conductor permanecía consciente pero atrapado dentro del habitáculo.

El cuerpo de Bomberos de San José intervino para levantar el automóvil y permitir la extracción de la persona, que fue posteriormente atendida por un equipo de UDEMM. Según informó el médico de la emergencia, el hombre presentaba politraumatismos y fractura en el miembro inferior derecho.

El herido fue trasladado a la Asociación Médica de San José (AMSJ), donde se le practicó una cirugía. Posteriormente, se confirmó que permanecía clínicamente estable y en observación.

Además, se le realizó al conductor la prueba de espirometría, la cual arrojó un resultado superior al límite legal permitido por la normativa vigente.

La investigación continúa a cargo de las autoridades competentes.

