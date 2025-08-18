Habrá una amplia variedad de actividades para toda la familia

La Plaza Eulogio Falero de Capurro será el epicentro de la tradicional Fiesta Capurrense, que este año tendrá lugar el lunes 25 de agosto de 2025.

La jornada comenzará a las 10:00 horas, con entrada libre, e incluirá una amplia variedad de actividades para toda la familia.

Entre las propuestas se destacan el campeonato de asadores, el torneo de bochas, la feria artesanal y los espectáculos en escenario, que contarán con la participación de Los del Rincón, Lili Dance y Braulio Assanelli, entre otros artistas. También habrá un acto protocolar, juegos y propuestas recreativas para niños, además de servicio de cantina durante todo el día.

La organización está a cargo de la Comisión Fomento Capurro y el grupo de vecinos Lo que nos une, con el apoyo de la Intendencia de San José, la Asociación Uruguaya de Asadores y la Agencia de Desarrollo de San José.

El evento se desarrollará en Ruta 11, km 77, y promete ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todo el departamento.