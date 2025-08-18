Dos hermanos denunciaron que su casa fue atacada con disparos y luego incendiada en jurisdicción de Comisaría 2ª. La Fiscalía tomó intervención y el hecho está bajo investigación.

Pasada la medianoche del 17 de agosto, el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) recibió un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y un incendio en una finca de San José de Mayo.

Al lugar acudió personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP), quienes entrevistaron a los moradores: dos hermanos que señalaron que, tras ausentarse de la vivienda por aproximadamente una hora, al regresar escucharon disparos y constataron que su casa estaba siendo consumida por las llamas.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Bomberos de San José de Mayo y de Policía Científica, mientras que la Fiscalía Letrada de San José de 2º Turno dispuso diversas actuaciones.

El caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, dado que, según informó la Jefatura de Policía, los damnificados ya habían sido víctimas días atrás de un ataque con disparos contra su vivienda, hecho registrado en el Comunicado Nº 182/25.

Las causas del nuevo ataque son investigadas por las autoridades.