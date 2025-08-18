Será debido a trabajos programados en la red de distribución.

Ecilda Paullier verá interrumpido el suministro de agua potable este martes 19 de agosto, debido a trabajos programados en la red de distribución.

El corte se realizará desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, y afectará toda la localidad.

Las autoridades informan que, una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados.

En caso de registrar cualquier otro inconveniente tras la normalización del suministro, los vecinos pueden solicitar asistencia llamando al Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 gratis desde móviles.

Además, si se presentan condiciones de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.