Esta es la predicción del horóscopo del lunes 18 de agosto de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Buena jornada para comenzar una nueva relación de pareja. Lograrás tus objetivos sin problemas y harás vibrar el corazón de los demás. Alto magnetismo y ganancias fáciles, un día para avanzar en todo.

TAURO

Si buscas placer hoy lo encontrarás a todos los niveles. En la medida que te entregues a las experiencias vivirás profundos momentos ardientes. Tu fácil seducción te sorprenderá hasta a ti.

GÉMINIS

Los celos son un riesgo hoy. La pareja no estará de acuerdo con tus pensamientos, trata de ser más flexible para no enfrentarte. Dialoga más y cuida al conducir, hoy las prisas no serán buenas.

CÁNCER

Vibrará tu corazón ante una situación planteada en el terreno amoroso. Socialmente estás en un momento muy brillante, aprovéchalo. Llega dinero no esperado y viajes que serán muy rentables para ti.

LEO

Tu necesidad afectiva se pasará de los límites a los que tienes acostumbrados a los demás. Notarán en ti una fuerza casi indomable que va hacia un solo objetivo, el placer. Noche de mucho amor.

VIRGO

Físicamente te encuentras en un momento muy positivo expresando energía por doquier, pero tu corazón no encuentra aún su equilibrio. La noche te aportará todo, incluso a nivel intelectual y de vida.

LIBRA

Tu mente vibrará por muchas ideas al mismo tiempo. De no controlarlas caerás en un profundo estés. Céntrate en un tema y no juegues con la suerte. La noche te depara un romance pasional.

ESCORPIO

Te sentirás más excitado que de costumbre y no permitirás que nadie te lleve la contraria, con esa actitud solo conseguirás roces y peleas con tu pareja, calma, las cosas se pondrán a tu favor.

SAGITARIO

Estarás atraído por una persona de gran simpatía que te hará ver la vida de otra manera. Día donde todo lo que logres en lo social será bien retribuido. La suerte hoy contigo en todo.

CAPRICORNIO

Viajes imprevistos te harán sentir bien y feliz en compañía de gente que te aportará buenas y excelentes experiencias. Sorpresa en amor que te cautivará, pero pon más cuidado si conduces o viajas.

ACUARIO

Tu imagen en sociedad será muy brillante y conquistarás a cada persona que entable diálogo directo contigo. La suerte está de tu lado, no dejes pasar las oportunidades que serán muchas y claras.

PISCIS

Ten más de calma a la hora de tomar determinaciones y de lanzarte a nuevas aventuras sentimentales. Tu vena emotiva se mostrará muy dominante. Alguien te mira con pasión y está buscando relación.

