El test de espirometría confirmó que superaba el límite legal permitido

En la madrugada del domingo, un hombre resultó herido tras un siniestro de tránsito en calles Manila y Malaca de Ciudad del Plata, cuando el vehículo en el que circulaba terminó en la cuneta.

Al lugar acudió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que constató que los ocupantes del auto se encontraban en aparente «estado de ebriedad y alterados». Según lo establecido, el vehículo se desplazaba por calle Malaca en dirección este a oeste, cuando perdió el dominio y terminó en la cuneta.

Posteriormente, arribó un móvil de UCOR, cuyo médico certificó de forma verbal politraumatismo leve para el conductor, quien fue trasladado a su prestador de salud. Allí se le realizó la prueba de espirometría, que superó el límite permitido por la legislación vigente.