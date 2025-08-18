Conocé todos los detalles en la nota.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia sobre la llegada de un ciclón extratropical que impactará en Uruguay a partir del próximo martes 19 de agosto, generando vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes que se mantendrán hasta el jueves 21.

Según Inumet, desde la madrugada del martes se espera un aumento en la intensidad del viento, con rachas de 40 a 60 km/h que podrán ascender hasta 80 km/h, debido a la profundización de este sistema de baja presión en el litoral oeste del país. La situación estará acompañada de precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas, afectando a todo el territorio nacional.

El miércoles 20, el fenómeno se desplazará gradualmente hacia el sureste, con un cambio en la dirección del viento hacia el sector oeste, afectando principalmente a los departamentos del sur del Río Negro, mientras que las precipitaciones comenzarán a disminuir en la tarde y los vientos fuertes bajarán en la madrugada del jueves 21.

Por su parte, el observatorio meteorológico brasileño Metsul informó que el ciclón traerá tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h. El proceso que dará lugar al ciclón, conocido como DANA, se encuentra actualmente en el océano Pacífico y avanzará hacia Chile este lunes, cruzando la Cordillera de los Andes antes de llegar a Argentina y Uruguay entre el martes y el miércoles.

Las condiciones más intensas se registrarán entre la tarde del martes 19 y la mañana del miércoles 20, con probabilidad de tormentas, granizo localizado y vientos fuertes, lo que podría ocasionar caídas de árboles y daños en viviendas, según alertan los especialistas.