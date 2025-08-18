Mónica Castro brindó detalles sobre los tema de agenda en el tránsito josefino

En entrevista con San José Ahora, Mónica Castro, directora de Tránsito de la Intendencia de San José, se refirió a tres de los temas más destacados y más latentes en la agenda josefina de la mencionada dirección.

CABALLOS SUELTOS | Es una de las problemáticas más resonantes en los últimos meses en San José, debido a los reiterados episodios donde vecinos avistan caballos deambulando por la vía pública. Castro, recordó las competencias que rigen a la dirección de Tránsito: «Control, prevención, fiscalización y disuasión«. Es por esto que recalca en que por sí sola, la dirección no tiene la competencia necesaria, para interceder con los animales sueltos: «Damos aviso al ministerio del Interior, aunque por ahora no tenemos posibilidades de retirar los animales de la vía pública por nuestra parte solamente, sí en conjunto con el Ministerio«.

PICADAS EN MOTOS | Señaló que «ha habido una disminución de las denuncias en picadas«. Detalló que se «trabaja mucho» con el ministerio del Interior «que son quienes tienen las facultades de represión contra estas actividades«. Destacó que la fiscalización de vehículos se realiza a diario, y que «muchas veces tenemos el apoyo inmediato del ministerio del Interior, y muchas veces, demoran un poquito, pero siempre estamos trabajando en conjunto«. Por último, destacó que en general, los protagonistas de estos hechos, «se identifican, se detienen, y en la mayoría de las veces los vehículos se les retienen«.

CIRCUITO AERÓBICO DEL PARQUE RODÓ | Tras la denuncia en redes de un vecino que avistó como realizaban picadas en motos en el Parque Rodó, en la zona que está cerrada para que se puedan realizar actividades deportivas, Castro adelantó que si bien el circuito «está cerrado», se está trabajando «para cerrarlo de una mejor forma, una forma más eficiente«.

En un orden general de las competencias de Tránsito, resaltó que sumado el período anterior, y lo que va de este, alrededor de 4500 motos, han sido retenidas.