OSE informó que el suministro será interrumpido de 10:00 a 14:00 horas

La localidad de Ecilda Paullier se verá afectada este martes 19 de agosto por la interrupción del suministro de agua potable, debido a trabajos programados en la red de distribución, según comunicó OSE.

El corte está previsto desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. Una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos de turbiedad en el agua, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En caso de que persistan inconvenientes luego de la reanudación, OSE solicita a los usuarios comunicarse con el *Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o 1871 desde móviles.

La empresa aclaró que, en caso de mal tiempo, las obras serán suspendidas hasta nuevo aviso.