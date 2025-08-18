Desde la madrugada del martes 19 de agosto, el territorio nacional se verá afectado por condiciones de inestabilidad, con ráfagas intensas, precipitaciones y tormentas eléctricas. Las mejoras llegarían recién hacia el miércoles de tarde.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que a partir de la madrugada del martes 19 de agosto se registrarán vientos fuertes y persistentes, acompañados de lluvias abundantes y tormentas eléctricas ocasionales en todo el territorio nacional.

Durante la jornada del miércoles 20, el sistema comenzará a desplazarse gradualmente hacia el suroeste, lo que provocará un cambio en la dirección del viento, que pasará al sector oeste, afectando con mayor intensidad a las zonas ubicadas al sur del río Negro.

Las autoridades meteorológicas prevén que las mejoras lleguen hacia la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes comenzarán a amainar en la madrugada del jueves 21.

El Cecoed exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales de Inumet, disponibles en www.inumet.gub.uy.

Asimismo, recuerda que ante cualquier eventualidad se puede contactar al 4342 9000 para solicitar asistencia.