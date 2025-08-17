La vicepresidenta de FUCVAM, Silvana Díaz, analizó en diálogo con San José Ahora la realidad del movimiento cooperativo en el departamento.

El sistema de vivienda cooperativa es uno de los pilares del modelo habitacional uruguayo. Basado en la ayuda mutua y la autogestión, ha permitido que decenas de miles de familias accedan a una casa digna y a un fuerte tejido comunitario. Sin embargo, en San José, el movimiento atraviesa un momento complejo: sin cartera de tierras departamental, con procesos lentos y con un notorio debilitamiento del compromiso colectivo que históricamente caracterizó a este modelo.

Así lo explicó Silvana Díaz, vicepresidenta de FUCVAM, en una extensa conversación con San José Ahora.

“El movimiento cooperativo en San José se encuentra estancado”

Para Díaz, la situación actual es clara: “El movimiento cooperativo en el departamento de San José se encuentra estancado en comparación con otros departamentos que poseen cartera de tierras y disponibilidad por parte de las intendencias. Al momento, en San José estamos funcionando a demanda”.

La falta de tierras disponibles es un freno evidente, pero no el único: “No solo la falta de tierras ha enlentecido los programas cooperativos; la falta de compromiso social también hace muy difícil el avance. Hoy la sociedad quiere llegar a la vivienda sin pasar por los procesos formativos como cooperativistas”.

Un movimiento que agrupa a más de 200 familias

Actualmente, FUCVAM nuclea varias experiencias en el departamento. “En formación tenemos en San José capital tres cooperativas (…) y otra más en ciudad de Libertad. En total, estas cooperativas nuclean unas 100 familias”, detalló.

A eso se suman tres cooperativas próximas a escriturar (unas 50 familias) y dos en obra (55 familias). En total, más de 200 familias josefinas están vinculadas hoy al sistema cooperativo.

La burocracia como obstáculo

Consultada sobre la ausencia de cooperativas de San José en el último sorteo del Ministerio de Vivienda, Díaz explicó que “para llegar a los sorteos hay que cumplir con una serie de presentaciones; si se falla en una, automáticamente se pasa al año siguiente. Algo de eso ha ocurrido en el departamento”.

Los plazos administrativos y la exigencia de certificados de regularidad generan un cuello de botella: “Si vence el certificado de regularidad de la cooperativa, automáticamente quedan afuera. Es un requisito imprescindible para seguir en carrera”.

Tierras: la gran carencia

Aunque las cooperativas cuentan con financiamiento del MVOT y con el respaldo técnico del IAT, la principal limitante sigue siendo la tierra. “Comprometerse con el tema tierras: buscar, dentro de la misma ciudad, predios baldíos o abandonados y pasarlos a inmuebles de la intendencia. También se podría recurrir a otros organismos públicos que tengan disponibilidad de tierras en desuso para destinarlas a viviendas”, propuso Díaz.

Si bien reconoció que “voluntad política hay; lo que son escasos son los recursos”, insistió en que el rol de la intendencia y de los organismos públicos es clave para destrabar la situación.

Más que casas: barrios, comunidad y arraigo

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue la reflexión de Díaz sobre el impacto social del cooperativismo: “Las cooperativas forman barrios, forman comunidad, cambian el entorno y crean fuentes de trabajo desde el momento en que se están conformando, en todo su proceso y más allá”.

El modelo, sostuvo, dinamiza la economía local, fomenta oficios y fortalece la pertenencia: “La vivienda cooperativa es arraigo en la ciudad donde se construyen y para sus descendientes. Nuestras viviendas quedan en las familias, son raíces para continuar con el legado. No pasan al mercado, no se venden”.

Proyección y compromiso

A la hora de pensar en el futuro, Díaz se mostró cauta pero optimista: “La proyección puede ser amplia, pero si queremos formar grupos fuertes y comprometidos es mejor abarcar poco y llegar seguros. No es fácil, pero quien tiene su objetivo claro, llega. ¡Del suelo al techo!”.

Desde FUCVAM, la estrategia es fortalecer la Secretaría del Interior y el vínculo entre cooperativas de todo el país, apuntando a que el modelo mantenga su vigencia como una de las herramientas más sólidas para garantizar el derecho a la vivienda.