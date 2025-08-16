El violento episodio fue en la madrugada de este sábado e involucró a varias personas.

En la madrugada de hoy, la Policía intervino en un bar de la ciudad de Libertad tras un incidente que incluyó golpes de puño y agresiones con una varilla en el exterior del local. Al arribar móviles de la URP y de la Seccional 7ª, se constató que un grupo numeroso de personas causaba desorden y había roto los vidrios del comercio.

El propietario relató que, tras cerrar las cortinas metálicas, algunos de los presentes comenzaron a generar daños. No se registraron personas lesionadas. Más tarde, un hombre se comunicó con el dueño para hacerse responsable de los perjuicios ocasionados. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.