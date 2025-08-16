La niña que vio todo tiene solo tres años. Los delincuentes eran dos y se movilizaban en moto.

En la mañana de ayer, una mujer denunció en la Seccional 1ª haber sido víctima de hurto mediante la modalidad de arrebato en las inmediaciones de la Estación de AFE de San José de Mayo.

Según relató, caminaba junto a su nieta de 3 años cuando una moto con dos ocupantes se le acercó, descendiendo uno de ellos para arrebatarle la cartera.

El delincuente volvió a subir al birrodado y ambos se dieron a la fuga.

En el interior del bolso había dinero, documentos y perfumes.

La Policía trabaja en la investigación del hecho.