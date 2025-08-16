El adolescente circulaba sin licencia de conducir y desconocía si tenía seguro vigente.

Un adolescente de 16 años resultó lesionado en la tarde del viernes tras protagonizar un siniestro de tránsito en la intersección de calles Espínola y Manuel Calleros, en San José de Mayo.

De acuerdo a la información aportada por Jefatura de Policía, el joven circulaba en moto por calle Espínola de norte a sur cuando un perro se le atravesó de manera repentina, lo que provocó su caída al pavimento.

Al lugar concurrió personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) y una emergencia móvil, que trasladó al menor hasta el hospital local para su asistencia médica.

Según se indicó, el adolescente no contaba con licencia de conducir y manifestó desconocer si el birrodado tenía seguro vigente, por lo que la moto fue incautada.