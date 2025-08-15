Del 17 al 19 de octubre, la villa vivirá tres días de música, tradición y reencuentros, con entrada gratuita, rifas y una variada grilla artística.

Los días 17, 18 y 19 de octubre, la localidad de Villa Ituzaingó, en San José, se vestirá de fiesta para celebrar el evento más esperado del año, con entrada gratuita y actividades pensadas para toda la familia.

La programación artística incluirá la gran actuación de Lucas Sugo, junto con Levantando Polvadera, Majo y la del 13 y Sonido Cristal, conformando una propuesta musical que promete convocar a público de toda la región.

La comisión organizadora informó que habrá locomoción desde varios puntos del departamento, los detalles se anunciarán próximamente. Además, ya están a la venta rifas con el premio principal de una moto, que pueden adquirirse comunicándose al WhatsApp 094 235 600.

Como parte de la celebración, se invita a los vecinos a compartir fotos antiguas de Villa Ituzaingó para reconstruir juntos su historia y anécdotas. El material puede enviarse a través de la página de Facebook o entregarse personalmente a la comisión.

Este encuentro busca fortalecer el sentido de pertenencia y rescatar la memoria colectiva de la comunidad, combinando tradición, música y reencuentro.