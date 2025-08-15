La maniobra habría sido coordinada desde el interior de una cárcel



En la tarde de ayer, próximo a las 19:30 horas, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió un llamado alertando sobre una presunta estafa en un local comercial de Parque Postel, Ciudad del Plata.

De acuerdo al parte policial, «una mujer solicitó personal policial en un local comercial, por estar siendo víctima de una estafa». Al lugar concurrió personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T.–P.A.D.O.), quienes se entrevistaron con el propietario.

El comerciante relató que una persona, vía telefónica, realizó un pedido de mercadería y le envió un comprobante de giro de dinero. Posteriormente, un hombre se presentó para retirar el pedido. Según declaró el denunciante, sería la tercera vez que es víctima de este tipo de maniobra.

Ubicado el individuo, manifestó que era amigo de una persona privada de libertad, quien le había pedido que retirara la mercadería y le había enviado el comprobante de pago.

La Fiscal Letrada de Libertad dispuso las actuaciones correspondientes, y el hecho quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona II (A.I.Z.II.).