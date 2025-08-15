La primera interpelación del gobierno de Yamandú Orsi terminó en acusaciones cruzadas, choques internos en el Partido Colorado y la creación de una Comisión Preinvestigadora por la compra de la estancia María Dolores.

La compra de la estancia María Dolores, un predio de 4.400 hectáreas en Florida por US$ 32,5 millones, enfrentó duramente a oficialismo y oposición en el Senado, en la primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi. El llamado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, derivó en acusaciones de ilegalidades, reclamos por uso político de fondos públicos y críticas a la conveniencia de la adquisición.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó la operación como un “delirio” y un “capricho” con “vicios de ilegalidad”, cuestionando su productividad y atribuyendo motivaciones políticas vinculadas al Movimiento de Participación Popular (MPP). Desde el oficialismo, Fratti defendió la compra como “una de las mejores de la historia de Colonización”, destacando sus beneficios productivos y sociales, y asegurando que fue evaluada por técnicos.

El debate no solo evidenció la división entre gobierno y oposición, sino también fracturas internas en el Partido Colorado, con diferencias entre el sector liderado por Pedro Bordaberry y el de Andrés Ojeda respecto a la estrategia para llevar el caso a la Fiscalía y la Jutep.

Finalmente, la oposición impulsó una Comisión Preinvestigadora en Diputados para indagar sobre la adquisición, señalando presuntas irregularidades administrativas y legales, entre ellas la falta de quorum en el Directorio del INC.

La sesión parlamentaria se tornó tensa, con intercambios de insultos —de “patético” a “gallinero”— entre senadores, lo que llevó a suspenderla pasada la medianoche. Según el oficialismo, el proyecto beneficiará a más de 239 familias y generará empleo indirecto para otras 200; para la oposición, se trata de una compra opaca y cuestionable que debe ser investigada a fondo.

