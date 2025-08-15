No es por conflicto.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole resolvió realizar un paro el próximo lunes, en coincidencia con el 75 aniversario de la fundación del sindicato, informó Telenoche.

El paro tendrá distintos formatos según los turnos. El nocturno del día domingo 17 se realizará durante dos horas al final de la jornada, mientras que los turnos de la mañana y la tarde del día lunes no realizarán actividades entre las 12:00 y las 17:00.

La medida sindical también busca facilitar la participación de los trabajadores en las actividades conmemorativas, que incluyen la presentación de un sello creado por el Correo Uruguayo. Se realizará en la sede del sindicato, en Montevideo, desde las 13:00.