El coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, brindó explicaciones al respecto

En entrevista con San José Ahora, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), Eduardo Scanziani, quien a su vez, es director de Políticas Sociales de la Intendencia de San José, se refirió al tratamiento que tuvo en la Junta Departamental, los cuestionamientos hacia el funcionamiento del centro de evacuados por la ola de frío, que actualmente se concentra en la sede del Club Atlético River Plate.

Los mismos, y a través de una moción promulgada desde filas frenteamplistas, provocaron el llamado a Sala de la intendenta, a fin de dar cuenta (como presidenta del CECOED) de lo realizado en el mencionado centro de evacuados.

En ese marco, se refirió a qué más se puede aportar en la Junta, tras el mencionado llamado a Sala: «No hay mucho más para explicar, en el informe (del CECOED) tratamos de poner punto por punto que hacía cada institución. La nueva intendente, que pasó a ser la presidenta del comité de emergencias, el lunes 14 de julio, una de las primeras cosas que hizo fue reunir al comité de emergencia para ponerle foco especial a este problema«.

Además de explicar las competencias del CECOED, afirmó que la sede en River Plate, «cumple con las condiciones básicas para alojar gente«. Resaltó que la finalidad, en estos momentos, es «salvarle la vida a esa gente«. Detalló los diferentes elementos con los que cuentan los evacuados, sosteniendo que «por parte del comité de emergencias se está haciendo todo lo que se hace cuando hay una emergencia, quizás si vamos al análisis más detallado de que la extensión en el tiempo hace que el lugar no sea el adecuado, ya no es un tema que le compete al CECOED como tal«.

Por último, no ve «vulneración de DD.HH porque la gente está viviendo en condiciones básicas para vivir, hasta que termine la emergencia«.