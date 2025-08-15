Así lo adelantó el encargado del área de Bienestar Animal, Gonzalo Simone

En el marco de la presencia de Esteban Vieta, presidente del Instituto de Bienestar Animal (INBA) quien se reunió este jueves con diferentes ediles de la Junta Departamental de San José, y con representantes de organizaciones animalistas del departamento, Gonzalo Simone, encargado del área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José, adelantó lo que se prevé hacer con el zoológico de San José y los animales incautados.

«En el zoológico estamos haciendo las gestiones de clausura. Una vez que se deriven los ciervos, y monos, después de ahí, vamos a utilizar una parte del zoológico para derivar animales del INBA, a un lugar donde puedan tener asistencia veterinaria, e incluso los equinos en vía pública allanados por el ministerio del Interior y el INBA, también van a ser derivados ahí«.