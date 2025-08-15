El motivo del encuentro fue por “mejoras en el agua potable” del departamento josefino.

El diputado frenteamplista Nicolás Mesa mantuvo un encuentro con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para evaluar los avances del Programa de Mejoras en Sistemas de Agua Potable que se ejecuta en el departamento, con foco en la reducción de los niveles de arsénico en diversas localidades.

La reunión, celebrada el pasado jueves 14, abordó una problemática histórica: la presencia natural de arsénico en el subsuelo, que en algunas fuentes subterráneas del departamento puede acercarse o superar los valores establecidos por la normativa nacional y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El plan, que beneficia a 34 localidades de San José —incluyendo escuelas rurales abastecidas por aguas subterráneas—, se enmarca en la estrategia nacional para garantizar agua segura y de calidad en todo el país, siguiendo los más altos estándares internacionales.

Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 30 millones, el programa busca no solo reducir los niveles de arsénico, sino también fortalecer la capacidad de gestión de OSE, asegurando un funcionamiento óptimo y sostenible de los sistemas de agua potable.

Las medidas incluyen tratamientos convencionales (oxidación, coagulación, filtración y desinfección), tecnologías como ósmosis inversa y filtros de adsorción, así como interconexiones entre sistemas, nuevas perforaciones y ajustes de operación para garantizar el cumplimiento de los parámetros vigentes.