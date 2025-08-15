También celebró la concreción de una obra en Puntas de Valdez, que aseguró, tardó tres décadas en concretarse

El edil Emiliano Mesa (FA), días atrás en la sesión de la Junta Departamental, celebró la concreción de una obra en Puntas de Valdez que asegura, tardó más de 30 años en concretarse: «Hay muchas obras inconclusas, que llevan más de 30 años, que se han planteado en la Junta, y se han encajonado, por decirlo así«.

«En esta ocasión, quise saludar los avances en una de ellas, en especial la del entubado de la zanja que está al lado del Club Independiente, porque esa obra se está reclamando desde hace más de 30 años. Han pasado políticos de todos los colores, en realidad, de solo un color, pero de distintos sectores«.

En ese marco, señaló las demoras que se generan en la concreción de las mismas: «En la legislación pasada comenzó a realizarse la obra, como sabemos, la mayoría de las mismas demoran bastante más de lo que se esperan».

Por último, en Sala, destacó que hay otra obra en Puntas de Valdez, que espera hace varios años: «La de la calle Horacio Hernández, ya que lleva más de 20 años de comenzada, y sólo se hizo un tercio de la calle, y el resto quedó totalmente desamparado, generado molestias en los vecinos«.