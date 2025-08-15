El ex edil Damián Romero Bové, aseguró que las compensaciones aumentaron un 70% entre 2020 y 2024

Damián Romero Bové, dirigente del Frente Amplio en San José, y ex edil de la Junta Departamental (2020-2025), denunció días atrás en su perfil de Facebook, que durante el primer período de gestión de la intendenta Ana Bentaberri, las compensaciones salariales “sin justificación fundada” aumentaron más de un 70% entre 2020 y 2024.

En diálogo con San José Ahora, manifestó que un su función de edil en la pasada Legislatura, hizo un «seguimiento» de las diferentes rendiciones de cuentas, presentadas por la Intendencia de San José, donde observó «como año a año» fueron aumentando las compensaciones salariales y las horas extras.

«Pude identificar con bastante preocupación, cómo fueron año a año creciendo las compensaciones salariales y horas extras, que son los aspectos principales que observa el Tribunal de Cuentas, en cada una de las devoluciones que realiza sobre el desarrollo del período«.

En particular, mencionó que las compensaciones salariales, tuvieron un aumento en todo el período pasado de un 70%: «Yo estaba haciendo un poco las estimaciones, de lo que fuera la evolución de todo el quinquenio y fueron más de $508.000.000 que se gastaron en compensaciones salariales, que estuvieron observadas por el Tribunal de Cuentas y por tanto en una situación de irregularidad«.

Romero Bové, destacó que tiempo atrás presentó una «propuesta concreta» en la Junta Departamental de San José, para establecer «mecanismos transparentes» respecto a las compensaciones. En su opinión, estas compensaciones, surgen a raíz de dos razones: «Tiene que ver con el el atraso que tiene la Intendencia en relación a la carrera funcional de poder establecer determinados concursos para que los trabajadores tengan garantía en sus puestos de trabajo, acorde a las funciones que hacen, pero también entiendo el que responda a una lógica de llevar la gestión en base al arbitrariedad y en en la asignación de formas que no son tan transparentes«.

En referencia a cuánto representan estas compensaciones en el presupuesto que maneja el Gobierno Departamental, mencionó: «El presupuesto de la Intendencia es de alrededor de 2000 millones de pesos, que es lo que se maneja anualmente«. Ese presupuesto se divide en tercios: «Retribuciones, funcionamiento e inversiones«.

«Gran parte de lo que son las retribuciones y la masa salarial, tiene un componente de salario de base, un componente de horas extras y este otro componente de compensaciones«.

Afirmó que «los salarios de la Intendencia, son tan bajos, que generan que como herramienta de compensación, justamente para poder subir y que los trabajadores tengan un salario digno, deban depender de las voluntades de las direcciones en la asignación, ya sea de las compensaciones o de las horas extras«.

El dirigente ejemplificó que las compensaciones se dan cuando alguien que está contratado como peón, cumple tareas de maquinista, y ahí se da la compensación por la diferencia en el cargo de base, por el cual está contratado ese funcionario.

Finalizó afirmando que: «Hay una intencionalidad de fondo, de poder manejar un sistema, en el que uno pueda decidir por sobre los demás«.