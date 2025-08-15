Delito de revelación de secreto.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la imputación del exjefe de Policía de Tacuarembó, John Saravia, por un delito de revelación de secreto en el marco de una investigación por faena clandestina, informó el periodista Agustín Carballo en Diario El País.

El fallo revierte una resolución del Tribunal de Apelaciones, que en diciembre había archivado el caso por falta de pruebas directas. Para la SCJ, los indicios presentados por Fiscalía son suficientes para que el proceso continúe.

Según la investigación, en diciembre de 2023 un detenido por traslado irregular de lechones habría recibido datos del operativo a través de un contacto de Saravia, lo que motivó la imputación. El exjerarca niega haber filtrado información.

En 2017, Saravia se desempeñó como sub jefe de Policía de San José.