Manifestó que se debe encontrar una «solución integral» para los vecinos que allí residen

Germán González, edil por el Frente Amplio, expuso en la Junta Departamental de San José, acerca del barrio Prado Maragato, el cual considera que está aislado del resto de la capital departamental: «Es el aislamiento social que tiene el barrio, uno va y lo recorre, y no tiene policlínica, antiguamente había un merendero, hoy no funciona, no tiene espacios verdes, la iluminación es paupérrima, la caminería está descuidada«.

En su exposición en Sala, aspiró a que prontamente, se le «busque una solución integral» en referencia a que varias direcciones de la Intendencia de San José, puedan enfocarse en ese tema. Entre ellas, mencionó a Políticas Sociales, Paseos Públicos, Deporte, Higiene, entre otras.

Hace una autocrítica, respecto al «olvido» del mencionado barrio: «Este barrio está olvidado por todo el sistema político, y acá me hago responsable, nosotros no pudimos convencer a la ciudadanía de que nos votaran para darle vida a ese barrio«.

También, criticó a los diferentes gobiernos del Partido Nacional en San José, que considera no le han dado solución a esta tema, sino que le han dado «la espalda«: «Estas son las consecuencias que a lo largo de los últimos años, gobernados por el PN, ha dado que el barrio, ha sufrido un deterioro, ha sido olvidado, y con la espalda de las autoridades de nuestro departamento«.

En 2022, vecinos del barrio Prado Maragato aseguraron que se sentían «olvidados» por las autoridades.