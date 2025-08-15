La cantautora presentará su cuarto trabajo discográfico el sábado 6 de septiembre en San José, en un concierto íntimo que recorrerá toda su trayectoria.

La reconocida cantautora Florencia Núñez se presentará por primera vez en el Teatro Macció de San José de Mayo el sábado 6 de septiembre a las 21:00 horas, para ofrecer un espectáculo único en el que presentará su nuevo álbum de estudio, “Fe”.

El recital propone un viaje musical que recorrerá sus cuatro obras musicales, con canciones que van del pop a la balada más íntima, incluyendo también los temas que integraron su reconocido proyecto Porque Todas Las Quiero Cantar.

Las entradas ya están disponibles a través de Tickantel y la red de locales Abitab. La artista adelantó, que el show será íntimo, poderoso y familiar, combinando la conexión con sus raíces con una mirada artística siempre orientada hacia el futuro.

El evento promete ser una oportunidad para que el público josefino disfrute de una experiencia musical cargada de emoción, en la que se podrá cantar y vibrar junto a una de las voces más destacadas de la canción uruguaya actual.