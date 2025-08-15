“La gente ve que hay tipos que están hace 40 años”, dijo en entrevista con San José Ahora el exsecretario general de la Intendencia y actual edil.

En entrevista con San José Ahora, Sebastián Ferrero, edil por la Lista 33 del Partido Nacional y exsecretario general de la Intendencia, hizo un balance de lo acontecido en los últimos comicios departamentales.



En ese marco, se refirió a qué lugar ocupó en la campaña. También, hizo énfasis en que se deben renovar “los cuadros políticos” de la Intendencia.



Finalmente, le pidió al líder del “Sumate” José Luis Falero, que venga un “poquito a San José a hacerse cargo” del futuro de la fuerza política en el departamento.