El hecho ocurrió en la pasada jornada

En la pasada jornada, personal de Comisaría 9na. informó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre el llamado de un vecino de Ruta 3, km 89, quien constató la muerte de un animal de producción en su campo.

De acuerdo al parte policial, concurrió personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.), quienes se entrevistaron con la denunciante en el establecimiento.

La mujer manifestó que, al recorrer y realizar el conteo de animales, avistó la cabeza y cola de lo que sería un ternero de raza Aberdeen Angus, colorado, de unos seis meses aproximadamente.

La productora avaluó la pérdida en 450 dólares. El hecho es investigado por las autoridades competentes.